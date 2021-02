Cosmogarden 2022

COSMOGARDEN

La biennale del verde



DAL 25 AL 28 MARZO 2022

FIERA DI BRESCIA – Via Caprera, 5

Brixia Forum - ITALY



‘’COSMOGARDEN – La biennale del verde’’, 2° edizione, è la più completa fiera dedicata alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli spazi verdi indoor ed outdoor.

Per la prossima edizione è stata creata l’innovativa sezione Build Green Expo ideata per fornire proposte costruttive e tecnologiche per vivere ad impatto zero.

La fiera offre l’opportunità del contatto diretto portando in un unico evento le migliori realtà e gli ultimi trend del settore.

Piante e fiori di ogni genere, vivai, garden center, studi di progettazione, aziende specializzate e di arredamento outdoor: il tutto solidamente unito dalla passione per il Verde ed un fitto calendario eventi che scandirà i quattro giorni di manifestazione.

300 espositori e 100 eventi in programma nei 4 giorni di fiera, suddivisi tra laboratori, workshop, conferenze e contest.



Date: dal 25 al 28 marzo 2022

Orari: VENERDÌ, SABATO, DOMENICA 09:30 – 19:30

LUNEDÌ 09:30 – 18:00



Biglietto online: € 10

Luogo: FIERA DI BRESCIA - BRIXIA FORUM

Coordinate navigatore: VIA CAPRERA, 5 - BRESCIA

Telefono per informazioni: +39 030 9523919

Fax: +39 030 9958441

Mail: info@cosmogarden.it

Sito internet: https://www.cosmogarden.it

Facebook: https://www.facebook.com/cosmogardenexpo