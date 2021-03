Brescia: Cosmodonna 2022

Cosmodonna è la prima e unica fiera in Italia consumer interamente dedicata al mondo della donna. Rappresenta un’occasione esclusiva per conoscere le novità del settore femminile, partecipare a eventi e incontri, scoprire nuovi prodotti introvabili e preziosi.



Cosmodonna è un viaggio ideale in un immenso contenitore pieno di sorprese dove sarà possibile imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di offerte, prodotti, servizi e sollecitazioni sensoriali.

Otto aree tematiche: cosmetica e cosmeceutica, abbigliamento, creatività, accessori moda, tempo libero, oggettistica e professionisti coinvolgeranno il visitatore in un percorso avvincente. 300 espositori e 130 eventi in programma nei 4 giorni di fiera suddivisi tra laboratori, sfilate, work shop, conferenze e contest.



Date: dall’8 all’11 Aprile 2022

Orari: venerdì, sabato e domenica 09:00-20:00

Lunedì 09:00-18:00



Biglietto online: € 10,00

Luogo: FIERA DI BRESCIA - BRIXIA FORUM

Coordinate navigatore: VIA CAPRERA, 5 - BRESCIA

Telefono per informazioni: +39 030 9523919

Fax: +39 030 9958441

Mail: info@cosmodonna.it

Sito internet: https://www.cosmodonna.it

Facebook: https://www.facebook.com/cosmodonnaexpo