Cologne: Hobbisti in Franciacorta

Domenica 3 luglio in Piazza Garibaldi a Cologne avrà luogo la Mostra Mercato dedicata ad Artigianato Creativo locale hand-made: abbigliamento, bijoux artistici con materiali di recupero e articoli di design per la casa ed il giardino. Dalle 15.00 alle 18.00 animazione per famiglie e bambini, frittelle e palloncini.

Cologne è una cittadella che si trova in Franciacorta, tra vigneti, dimore storiche, castelli e prestigiose Cantine che producono il famoso bollicine Franciacorta, meta di turisti e residenti che passeggiano lungo percorsi ciclopedonali in bici o a piedi. Possibilità di soste in birrerie artigianali, ristoranti e bar locali per la degustazione del menu del territorio.

Artigianato Creativo, buon cibo e buon bere in Franciacorta!

Ingresso libero – In caso di pioggia l’evento verrà annullato