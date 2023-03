Ritorna il tradizionale evento artigianale dedicato al cioccolato d’autore, dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, nella splendida cornice cittadina di corso Zanardelli a Brescia.

"Cioccolato sul Corso" è la mostra-mercato del cioccolato artigianale realizzata da Comune di Brescia e Acai, l'Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani, che prende il via sabato 4 marzo alle 10.

I Maestri Cioccolatieri, provenienti da diverse regioni, nelle giornate di sabato e domenica presenteranno al pubblico le loro migliori creazioni, realizzate secondo alti standard di qualità di lavorazione e materie prime, e animeranno il corso e le vie adiacenti con degustazioni e intrattenimento.

Acai rappresenta prodotti di assoluta eccellenza, esclusive selezioni, perfette per essere degustate in ogni circostanza. Tutti i Maestri Cioccolatieri Acai sono a disposizione del pubblico per spiegare segreti della lavorazione, provenienza delle materie prime, caratteristiche dei diversi tipi di cioccolato e modalità di degustazione.

“Del piacevole ritorno dell’evento Cioccolato sul Corso”, ha dichiarato il presidente di Acai, Maurizio Obialero – “rinnoviamo l'intento e l'obiettivo di fare cultura in materia di cioccolato. Facendo formazione ai nostri Associati, ma certamente formando anche e soprattutto il consumatore affinché riconosca i tratti distintivi e caratteristici di un cioccolato di qualità, di una lavorazione artigianale e di un'attenta selezione delle materie prime”.

Per l'edizione 2023 trovano spazio alcune iniziative collaterali che coinvolgeranno il pubblico in un momento di golosa festa unita alla Corsa Rosa grazie alla mutua collaborazione con Uisp.

Tutti i partecipanti alla Corsa Rosa potranno godere di uno sconto sul cioccolato Acai pari al 10%.

Eventi e iniziative collaterali

Per tutta la durata della manifestazione gli artisti di strada animeranno il corso e le vie adiacenti per una golosa festa.

Domenica 5 marzo, esibizione di scultura in cioccolato. Alle ore 12, i Maestri Acai premieranno gli atleti della Corsa Rosa.