Chiari: Natale al centro

Anche la città di Chiari si anima di eventi e attività per assaporare la magica atmosfera del Natale e trascorrere le feste più attese dell'anno. Il programma è ricco e prevede, oltre ai tradizionali mercatini e al trenino di Babbo Natale, laboratori, letture natalizie e la sfilata degli zampognari per le vie del centro.

Si comincia sabato 3 dicembre, quando scatterà la prima corsa del trenino di Natale che viaggerà per il centro storico fino al 6 gennaio. Giovedì 8 le voci del coro Gospel Hope Singer risuoneranno in Duomo.

Mercatini

L’appuntamento con i tradizionali mercatini di Natale è per domenica 11 dicembre, dalle 8.30 alle 18.30, in piazza Zanardelli. Saranno presenti espositori hand-made, bancarelle di prodotti tipici e i gazebi delle associazioni locali. Nel pomeriggio ci saranno anche gli stand delle fornerie e pasticcerie clarensi, con assaggi di panettone artigianale.

Dalle ore 15.30 alle ore 18, in piazza delle Erbe, i più piccoli potranno incontrare Santa Lucia e il suo asinello , oltre a partecipare ai laboratori a tema.

Villaggio di Babbo Natale

Il villaggio di Babbo Natale aprirà i battenti domenica 18 dicembre in piazza Zanardelli. Dalle ore 10 alle 18 sono in programma numerosi intrattenimenti per i bambini: fotografie con Babbo Natale, baby dance, laboratorio creativo, sculture di palloncini, distribuzione gratuita zucchero filato. Dalle 16 alle 17, al museo della città di Chiari si potrà assistere alle letture natalizie. Mentre dalle 15 alle 18.30 le zampogne accompagneranno lo shopping natalizio.