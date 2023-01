Cavriana: Fiera di San Biagio

Dal 29 gennaio al 5 febbraio, a Cavriana è in programma l'antica Fiera di San Biagio. Durante l'evento, si potranno scegliere diversi menù presso i ristoratori del paese al costo di 30 euro (per i menù controllare il pieghevole). Inaugurazione ufficiale sabato 4 febbraio, alle 10.45, presso il giardino inferiore di Villa Mirra.

Il programma

DOMENICA 29 GENNAIO

• Ore 8:00 Giardino Villa Mirra: "Strabiagio", corsa podistica non competitiva aperta a tutti - Organizzazione Pro Loco Cavriana.

VENERDì 3 FEBBRAIO

• Ore 10:00 Convegno “Dalla bonifica irrigua alla bonifica idraulica nel territorio delle Colline Moreniche del Garda”- Tensostruttura Fiera piazza G. Mattioli Organizzazione Consorzio di Bonifica Garda Chiese - seguirà rinfresco

• Dalle ore 16:00 Taverna di S. Biagio e associazioni in Villa Mirra;

• Ore 22:00 Serata “Adamas x Radio Studio Più” con Graziano Fanelli - Tensostruttura Fiera piazza G. Mattioli - Organizzazione Associazione Capriana e Anspi Cavriana - entrata gratuita.

SABATO 4 FEBBRAIO

• Dalle ore 10:00 “Antica Fiera di S. Biagio” 2023 Esposizione stand prodotti del territorio, attività artigiane e associazionistiche - Villa Mirra

• Dalle ore 10:00 “53a” Mostra di pittura espongono gli artisti: Lonardi Mario, Lorenzini Dario, Moretti Evaristo, Tosi Mario e Loddo Mario - Villa Mirra

• Dalle ore 10:00 Taverna di S. Biagio - degustazione eccellenze Cavrianesi e di altri prodotti tipici;

• Ore 10:45 Inaugurazione “Antica Fiera di S. Biagio” 2023 giardino inferiore Villa Mirra;

• Ore 15:30 “Mettiamo le mani in pasta” Laboratorio per bambini a cura del CFP Fondazione Casa del Giovane Don Mario Bottoglia di Castiglione delle Stiviere - piano primo Villa Mirra;

• Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 Intrattenimento musicale in diretta con “Radio Studio Più” - Taverna di S. Biagio

• Ore 20:45 Commedia teatrale “Villa Allegra” compagnia Teatrale “El Vultù” di Cavriana Tensostruttura Fiera piazza G. Mattioli - Organizzazione Compagnia Teatrale “ El Vultù” di Cavriana

Costo Biglietto € 7,00 - Prenotazioni presso: Cartoleria Manarin Sabrina - Via Valle e Ortofrutta Baroni - Piazza Castello

DOMENICA 5 FEBBRAIO

• Ore 8:45 “El gir de san Biase” percorso in MTB-E-BIKE-GRAVEL ritrovo parcheggio in via Pieve - Organizzazione G.C. Cavrianese “D. Darra”

• Dalle ore 10:00 “Antica Fiera di S. Biagio” 2023 Esposizione stand prodotti del territorio, attività artigiane e associazionistiche - Villa Mirra

• Dalle ore 10:00 Taverna di S. Biagio - degustazione eccellenze Cavrianesi e di altri prodotti tipici;

• Ore 11:00 Esibizione degli sbandieratori e musici Isabella d’Este di Cavriana e “Taglio della Maxi torta di S. Biagio” Piazza Castello (in caso di maltempo presso la tensostruttura in piazza G. Mattioli)

• Ore 15:00 Spettacolo di animazione per bambini e adulti con truccabimbi, spettacolo di giocoleria, bolle di sapone, mangiafuoco e palloncini - Organizzazione Anspi Cavriana - Scuderie di Villa Mirra

• Ore 16:00 Intrattenimento musicale in diretta con “Radio Studio Più” - Villa Mirra piano primo

• Ore 16:00 “Mettiamo le mani in pasta” Laboratorio per bambini a cura del CFP Fondazione Casa del Giovane Don Mario Bottoglia di Castiglione delle Stiviere - piano primo Villa Mirra;

• Ore 21:00 Tensostruttura Fiera piazza G. Mattioli “Concerto di S. Biagio” eseguito ed organizzato dalla Banda musicale di Cavriana - entrata gratuita.



Per tutti giorni della fiera si potranno visitare, gratuitamente:

- Museo Archeologico Alto Mantovano orario dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00 Giardino Superiore di Villa Mirra;

- Museo Vecchio Mulino Antichi Mestieri dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 Via Pozzone;

- Mostra divise Militari presso la veranda di Villa Mirra dalle ore 10:00 alle ore 19:00 a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Volta Mantovana e Cavriana.