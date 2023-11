Castrezzato: Mercatini di Natale

A Castrezzato, in piazza Pavoni e in piazza Santa Maria degli Angeli, domenica 3 dicembre sono in arrivo i Mercatini di Natale, in programma dalle 9 alle 19. Oltre ai tradizioni stand e bancarelle, ci saranno gli zampognari e i canti di canale con il coro "Don Arturo Moladori", uno show di bolle di sapone e i giochi di una volta per i più piccoli, la musica del dj Francesco Peli e uno stand gastronomico con gnocco fritto, pane e salamina, bibite, tè e vin brûlé.