Castenedolo: tutti pazzi per i mattoncini, torna l'esposizione

Il Comune di Castenedolo, con il patrocinio della Provincia di Brescia, organizza per il periodo Natalizio l’esposizione “Mattoncini a Castenedolo”. Sabato 3 e domenica 4 dicembre presso il Palazzetto dello Sport in Via Tenente Olivari, alcuni collezionisti esporranno le loro opere, tutte rigorosamente costruite con i mattoncini più famosi del mondo.



Presente anche una vasta area giochi per grandi e piccini. Dalle ore 16 tornei e truccabimbi per divertirsi insieme.



Orari apertura: sabato 3 dicembre dalle 10:00 alle 19:00. Domenica 4 dicembre dalle 09:30 alle 18:00. Ingresso libero e gratuito



Gallery