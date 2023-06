Castenedolo: mercatino hobbynedolo

Arriva a Castenedolo il primo mercatino degli hobbisti, dei collezionisti e degli artigiani. Promosso dall'associazione Carmagnola di Castenedolo, in collaborazione e con il patrocinio del Comune, "Hobbynedolo" si svolgerà sabato 10 giugno dalle 09 alle 18 presso l'area pedonale del parco in Via Pisa. A Hobbynedolo potrete trovare piccoli artigiani locali, appassionati e collezionisti. Per informazioni: https://comune.castenedolo.bs.it/eventi/1728243/hobbynedolo.