Domenica 12 maggio, dalle 8 alle 13, si svolgerà a Carpenedolo in piazza Martiri della Libertà il Car Boot Sale, meglio noto come "svuotabaule".

Così scrive la Pro Loco del paese, organizzatrice dell'evento: "Il Car Boot sale (vendita dal baule della macchina) è un evento in cui i cittadini si riuniscono e – con un banchetto o su un telo o stendendoli davanti al proprio cofano – vendono a poco prezzo le cose che non vogliono più. È un 'community event', non un semplice mercatino dell'usato. È praticamente una giornata di riciclo e di sostenibilità, sia dell'ambiente e sia della propria comunità. È un'iniziativa progressiva e di comunità, anziché commerciale, che incita i cittadini a riciclare e riunirsi. L'evento si pone come obiettivo quello di promuovere uno scambio diverso dall'usuale, rivalutando l'importanza della merce usata e del risparmio, riconsiderando l'etica in economia e dei rapporti interpersonali negli scambi commerciali".