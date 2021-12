La Fiera del Torrone di Carpenedolo

Dopo lo stop dello scorso anno causa Covid, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre la Pro Loco di Carpenedolo, in collaborazione con il Comune, ha organizzato la 16° edizione della Fiera del Torrone. Si tratta della tradizionale esposizione dei prodotti tipici dolciari, riportata in auge dall'associazione nel 2005, ma che in realtà è radicata nel tempo fin dal 1787.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 21, nelle strade e piazze di Carpenedolo, dove i visitatori potranno assaporare il torrone e altri prodotti enogastronomici provenienti da ogni parte d’Italia. Tra una degustazione e l’altra, però, ci sarà spazio anche hobbisti, artigiani e commercianti locali, mentre i più piccoli potranno divertirsi con il villaggio di Babbo Natale e il mercatino dei ragazzi “ mercanti principianti”, dagli 8 ai 14 anni.

Il programma completo

La fiera è iniziata martedì alle 10, con l’apertura degli stand: esposizione e vendita dolciumi, torrone, prodotti enogastronomici, bancarelle hobbisti, articoli natalizi e artigianali, apertura del villaggio di Babbo Natale e giostra per bambini in piazza Matteotti. Alle 15 seguirà poi un’esibizione itinerante “Le cornamuse della Franciacorta”, mentre alle 18.30 si terrà l’aperitivo in piazza Matteotti con il Malfatto fritto e il DJ Franz.

Domani, mercoledì 8 dicembre, alle 9 sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita al Santuario del Castello. A seguire alle 10, si svolgerà l’inaugurazione alla presenza delle autorità. Alle 14.30, si terrà il mercato principianti per i bambini dagli 8 ai 14 anni, mentre sempre alla stessa ora sarà possibile assistere all’esibizione di majorettes Calcinato “twirling dance”. Alle 15, in contemporanea alla visita del santuario si svolgerà l’esibizione itinerante delle cornamuse della Franciacorta, e alle 17 il “Quintetto dei colli morenici” con brani natalizi.

Solo per la giornata di domani inoltre sarà messa a disposizione una navetta gratuita, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, con partenza dalla zona antistante il centro commerciale Italmark in via Pozzi fino a piazza Europa. Si ricorda l’utilizzo della mascherina anche all’aperto per tutta la durata della fiera.