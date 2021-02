Build Green Expo 2022

BUILD GREEN EXPO

Costruire per vivere ad impatto zero



DAL 25 AL 28 MARZO 2022

FIERA DI BRESCIA – Via Caprera, 5

Brixia Forum - ITALY



BUILD GREEN EXPO è una nuova sezione espositiva della fiera nazionale Cosmogarden, che presenterà le soluzioni innovative finalizzate alla realizzazione di nuove costruzioni ed alla riqualificazione delle esistenti, per vivere in sostenibilità garantendo alti standard di sicurezza e benessere.

La sostenibilità ambientale non si ottiene solo tramite la tutela del verde ma anche dagli elementi costruttivi e dalla quotidianità dell’abitare. In questo periodo storico il tema è di interesse mondiale e per BUILD GREEN EXPO essere complemento di una fiera come Cosmogarden garantisce maggior coinvolgimento di professionisti e di un pubblico particolarmente sensibile e predisposto all’innovazione in questo settore.

Durante la manifestazione verranno organizzati eventi di presentazione ed aggiornamento sulle novità costruttive, tecnologiche e normative.



Date: dal 25 al 28 marzo 2022

Orari: VENERDÌ 26, SABATO 27, DOMENICA 28 09:30 – 19:30

LUNEDÌ 29 MARZO 09:30 – 18:00



Biglietto online: € 10

Luogo: FIERA DI BRESCIA - BRIXIA FORUM

Coordinate navigatore: VIA CAPRERA, 5 - BRESCIA

Telefono per informazioni: +39 030 9523919

Fax: +39 030 9958441

Mail: info@cosmogarden.it

Sito internet: https://www.cosmogarden.it/esporre/chi-espone/buildgreenexpo

Facebook: https://www.facebook.com/cosmogardenexpo