Brixia Craft Beer Experience

L'evento solidale Brixia Craft Beer si svolgerà nelle giornate del 3 e 4 settembre al Brixia Forum, dalle ore 12 alle 24 in entrambi i giorni. Al centro fiera ci saranno i birrifici artigianali della provincia di Brescia per proporre le loro eccellenze. E non solo: saranno infatti presenti anche scuole di ballo, DJ, atlete della ginnastica aerea, che proporranno le loro migliori performances durante tutto l'evento.

Sono attesi molti giovani. Il messaggio per loro: essere sempre lucidi, bere con moderazione e responsabilità e dare una mano al mondo del volontariato scegliendo delle associazioni del territorio bresciano. Sono previste interviste ai titolari dei birrifici per capire i vari processi di produzione.

L'evento solidale, il cui obbiettivo è quello di acquistare e donare un defibrillatore alla Croce Bianca di Brescia, si inserisce nel progetto "Giovani in campo", già patrocinato dal Comune di Brescia, Assessorato alle Politiche Giovanili, e dalla Provincia.