Brescia: Wrokend

Wrokend è un weekend all’insegna delle attività Stem, della robotica e del coding in occasione della Finale Italia di World Robot Olympiad (WRO)

Due giornate al Mo.Ca per partecipare a workshop di avvicinamento alla robotica (con la possibilità di continuare a casa) e scoprire come il famoso videogioco MineCraft possa diventare uno strumento educativo!

Novità: Dragon Training, un progetto accattivante per coinvolgere tutti e apprendere competenze digitali!



Workshop

• Starter: La guida pratica per dare vita al tuo primo progetto robotico

• Dragon Training: Allena il tuo drago con la programmazione a blocchi o in Python (un progetto per piccoli e grandi)

• La possibilità di provare a far muovere il tuo primo robot sia fisico che virtuale

• L’occasione di assistere ad una vera gara robotica, tifare al torneo di tennis dei robot, scoprire cosa hanno creato giovanissimi ingegneri



Workshop per docenti

• Minecraft Coding: Come imparare a programmare giocando

• Starter Projct: La guida pratica per dare vita al tuo primo progetto robotico con la classe, scopri le competenze che puoi ottenere portando la robotica in classe

• Dragon Training: Allena il tuo drago grazie ai linguaggi di programmazione in base all’età. Sviluppa competenze, interessi, e storytelling con un semplice strumento



Partecipazione gratuita