Brescia: Vintage Kilo Sale

A Brescia è tempo di Vintage Kilo Sale, in programma dal 13 al 15 maggio al Museo Diocesano di Via Gasparo da Salò. Nel mercatino sarà possibile acquistare "al chilo" abiti vintage di qualità e delle migliori marche. L'ingresso costerà 3 euro, poi: 50 euro al kg primo giorno, 45 euro al kg secondo giorno e 40 euro al kg terzo giorno. Qui per prenotare il biglietto.

Vinokilo: la storia del brand

Vinokilo: ovvero il market degli abiti (vintage) venduti... al chilo. Il brand è stato fondato nel 2016 dal giovane imprenditore tedesco Robin Balser, tra l'altro inserito da Forbes nella classifica degli under 30 impegnati in progetti di rilievo sociale. Di fatto si raccolgono pezzi vintage unici attraverso un processo di selezione che mixa il fascino del second hand al gusto e alle destinazioni d'uso più contemporanei: la chiamano anche “moda accessibile”, di alta qualità ma a basso impatto ambientale. E' disponibile non solo durante le “kilo sales”, ma anche in vendita online sull'e-commerce di Vinokilo.

Qualche numero: grazie a Vinokilo sono state riciclate quasi 380 tonnellate di indumenti, e sono stati risparmiati 5,5 milioni di chili di CO2, 45,3 milioni di chilometri di trasporto, 10,403 milioni di metri cubi di acqua. Nel corso delle 433 “kilo sales” organizzate fino ad oggi è stato accolto quasi mezzo milione di visitatori.