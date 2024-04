Brescia: Stickers Festival

Sabato 6 aprile dalle 16.30 alle 18 nella Biblioteca UAU – Milano Case del Sole in Via Milano 105 P, nell’ambito della programmazione di eventi organizzati per il mese di aprile, è in calendario "Stickers Festival", Il primo festival di Brescia legato al mondo degli stickers organizzato in collaborazione con BresciaAdesiva e TrueQuality, legato al tema degli adesivi provenienti da tutto il mondo dove saranno presentati anche quelli nuovi di UAU, frutto dei workshop organizzati nei mesi scorsi con Octofly, Seminobevilacqua e Visee.

Alle 16.30 ci sarà l'apertura del festival, alle 17 il talk "Gli stickers nella storia dell'arte urbana" con Rab Dauber, alle 18 è in programma Pimpiano gli spazi di UAU con gli stickers e live painting collettivo.