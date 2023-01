Brescia: Fiera di Sant'Angela Merici

Venerdì 27 gennaio, a Brescia si svolgerà la tradizionale Fiera di Sant'Angela Merici. L'evento si terrà lungo via Gezio Calini e via Francesco Crispi, nel tratto compreso tra via Alessandro Monti e corso Magenta.

Verranno posizionate 60 bancarelle per la vendita di abbigliamento, calzature, articoli casalinghi, prodotti alimentari, articoli di profumeria e bigiotteria, giocattoli, dolciumi, biancheria e accessori per la casa.

"Fiere e mercati rappresentano un elemento fondamentale per il commercio nella nostra città", ha dichiarato l’assessore al Commercio Valter Muchetti. "Nonostante la situazione economica non certo facile i nostri commercianti continuano a offrire prodotti di qualità, mantenendo un rapporto di prossimità con le persone. L'Amministrazione si sta impegnando e si impegnerà sempre di più perché questo rapporto sia sempre più solido ed efficace".