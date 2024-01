Giovedì 15 febbraio è in arrivo a Brescia la tradizionale Fiera dei Santi Faustino e Giovita. Si svolgerà nelle vie del centro cittadino: da Via San Faustino fino Piazza Loggia, passando per Largo Formentone, Piazzetta Bella Italia, Piazza Vittoria, Via X Giornate (e non solo). Sarà un evento a tutto shopping: prodotti per la casa, vestiti, golosità a non finire, street food e tanto altro ancora, per un lunghissimo serpentone con centinaia di bancarelle.



Ma non sarà un unico giorno di festa. In occasione delle celebrazioni per i Santi Patroni, la "Confraternita dei Santi Faustino e Giovita" ha infatti organizzato un ricco calendario di appuntamenti lungo oltre due settimane, tra mostre, convegni, visite guidate, concerti e funzioni religiose (a questo link il programma completo).



Nella giornata, l'amministrazione comunale ha inoltre deciso di rendere gratuiti i musei cittadini:



VISITE GRATUITE

Dalle ore 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.15)



– Museo di Santa Giulia

– Brixia. Parco archeologico di Brescia romana

– Pinacoteca Tosio Martinengo

– Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia

– Museo delle Armi Luigi Marzoli



VISITE GUIDATE GRATUITE

Ore 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30, 17.00



Partenza fissa senza numero minimo di partecipanti al Museo di Santa Giulia e alla Pinacoteca Tosio Martinengo. Ritrovo presso la biglietteria delle singole sedi museali.



Attivita? gratuita fino ad esaurimento posti, con prenotazione consigliata al CUP. Tel. 030.2977833-834 - cup@bresciamusei.com

SPECIALE VISITA GUIDATA GRATUITA

Museo di Santa Giulia e Pinacoteca Tosio Martinengo alle ore 15.30

Il percorso indaga l’iconografia dei Santi Patroni all’interno delle collezioni museali. Un viaggio ad ampio spettro che coinvolgera? le sale del Museo di Santa Giulia per poi proseguire nella Pinacoteca Tosio Martinengo. Opere realizzate con tecniche e materiali differenti si susseguono in un itinerario storico che va dalle prime attestazioni iconografiche fino alla maturita? della celebrazione e della devozione verso Faustino e Giovita.

Ritrovo presso la biglietteria di Santa Giulia Attivita? gratuita fino ad esaurimento posti, con prenotazione consigliata al CUP. Tel. 030.2977833-834 - cup@bresciamusei.com



PROGRAMMA DELLE FUNZIONI RELIGIOSE



– ore 8.00 e 9.30

Sante Messe

– ore 11.00

Santa Messa Pontificale

Presiede Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia con la partecipazione della Corale Santa Cecilia di Maderno

– ore 12.45-14.15

Santo Rosario per la citta? e la Diocesi di Brescia

– ore 14.30

Santa Messa in lingua inglese con la comunita? filippina di Brescia

– ore 17.00

Adorazione eucaristica

– ore 18.15

Santa Messa

– ore 20.00

Vespri solenni

Sara? possibile seguire il Pontificale delle ore 11.00 sul canale YouTube di Voce del Popolo