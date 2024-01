Brescia: Robot e Scienza

Arriva la VII edizione dell’evento più robotico di Brescia: Robot&Scienza conquistano Brescia. Il pomeriggio di sabato 20 gennaio 2024 sempre nella storica sede del cfp Zanardelli di Brescia, grazie alla collaborazione consolidata negli anni, sarà dedicato alla tecnologia educativa con tanti laboratori gratuiti dedicati al coding, robotica e materie Ste, e workshop per insegnanti.



A partire dalle ore 14, e fino alle ore 18, le aule della scuola si trasformano in postazioni di laboratori e attività creative, o meglio attività STEAM, per avvicinare i più giovani alla robotica, al coding e alle materie scientifiche.



Mondi virtuali, robot, videogiochi ed effetti speciali attirano, divertono e generano molto stupore ed interesse, ma troppo spesso i più giovani ne sono solo fruitori passivi. Durante le giornate di Robot&Scienza conquistano Brescia i ragazzi vengono accompagnati a scoprire i retroscena della tecnologia che li circonda per diventare utilizzatori attivi, critici e consapevoli.



La collaborazione tra importanti realtà cittadine ha permesso, nel susseguirsi delle diverse edizioni, di presentare le attività STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) nella loro forma più divertente e giocosa, quindi per tutti!



Gli appuntamenti pratici saranno incentrati su temi che incrociano scienza e tecnologia e il mondo dei robot e con un connubio tra mattoncini Lego, software tematici, supporti didattici e conoscenze matematiche, tecniche, informatiche.



Tante saranno le attività e gli argomenti che daranno modo a partecipanti di tutte le età di mettersi alla prova in prima persona: dalla programmazione di auto robotizzate a quella di altri tipi di robot, da esperimenti alla scoperta dell’acqua a un vero e proprio viaggio nel mondo delle api, da sfide virtuali a colpi di codice di programmazione ad attività concrete di coding con il linguaggio Scratch per sperimentare e giocare, oltre ad attività di Truccabimbi per i più piccoli ed esposizioni, sono solo alcuni degli esempi di attività che si possono trovare nel programma.



L’evento però non è solo per bambini o ragazzi. Per avvicinare le diverse generazioni e facilitare l’inserimento delle tematiche STEAM a scuola sono in programma diverse attività per gli insegnanti perché a loro volta possano introdurre i loro alunni a nuovi strumenti per divertirsi a studiare queste materie.

Ben 45 le proposte dedicate al mondo STEAM, coding e di robotica in programma con Robot&Scienza conquistano Brescia, suddivise in macro categorie:

. 6 attività aperte a tutti

. 4 aree espositive

. 31 laboratori

. 4 workshop per insegnanti.



Elenco delle attività in dettaglio:

09:00 - 12:00 Workshop di formazione docenti

14:30 - 17:15 Programma un vero Universal Robot

14:30 - 17:15 I segreti degli scacchi

14:30 - 17:15 Fiori luminosi

14:30 - 17:15 STARTER WRO VIRTUAL

14:30 - 17:15 WRO STARTER: primi passi di un robot

14:30 - 17:15 Storytelling con SAMLabs

14:30 - 17:15 Fiori bionici

14:30 - 17:15 Minecraft: l’avventura

14:30 - 17:15 Immaginare un nuovo mondo

14:30 - 17:15 Pianeta Terra

14:30 - 17:15 EARTH ALLIES: robot che salvano l’orso polare

14:30 - 18:00 Puzzle Your English

14:30 - 18:00 A tutto LEGO

14:30 - 18:00 Presentazione WRO STARTER

14:30 - 18:00 Lego ROBOTS

14:30 - 18:00 Effetti sonori

14:30 - 18:00 Angolo slurp!

14:30 - 18:00 Le api, le nostre alleate

14:30 - 18:00 Scopriamo il mondo delle api

14:30 - 18:15 Le trame arcobaleno Get Tickets Gratuito

14:30 - 18:15 Piccolo orto

14:30 - 18:15 Meccatronica automotive

14:30 - 18:15 Creatività con photoshop e intelligenza artificiale

14:30 - 18:15 Ti presento Arduino!

14:30 - 18:15 Attenti alla scossa!

14:30 - 18:15 Caccia al blocco!

14:30 - 18:15 QUIZ- Scratch

14:30 - 18:15 MicroQuiz

14:30 - 18:15 Esplosione di colore

14:30 - 18:15 Face Painting

14:30 - 18:15 Mani in testa

14:30 - 18:15 Mani di fata

14:30 - 18:15 Robottiamo

14:30 - 18:15 Pazzi per la scienza

14:30 - 18:15 Costruisci la casa dei tuoi sogni

14:30 - 18:15 Il mio ritratto fotografico

14:30 - 18:15 Frutta e Mixology (dalla frutta al cocktail)

14:30 - 18:20 Mixed Reality – Immersi nel futuro olografico!

15:30 - 18:15 Coding, tinkering e creatività digitale con SAM Labs!

17:30 - 18:30 Programma un vero Universal Robot per le scuole secondarie



Partecipazione gratuita previa registrazione