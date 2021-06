Brescia: Mercato dei Sapori in castello

Nel castello di Brescia, a sostegno dei piccoli produttori e di chi in questi anni ha scelto di valorizzare e promuovere sostenibilità e biodiversità, per 5 fine settimana, dal 5 giugno al 26 settembre è prevista una rassegna di circa 10 aziende che presenteranno le loro specialità, spesso veramente di nicchia. Gli appuntamenti col mercato dei produttori si terranno nel Piazzale della Locomotiva, sia sabato che domenica per tutta la giornata, a partire dalle 10 del mattino.

Le date del Mercato dei Sapori saranno le seguenti:

Sabato 5 e domenica 6 giugno 2021

Sabato 3 e domenica 4 luglio 2021

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021

Sabato 28 e domenica 29 agosto 2021

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021

