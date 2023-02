Brescia: mercatino vestiti "VinoKilo"

A Brescia torna "Vinokilo", ovvero il market degli abiti (vintage) venduti.. al chilo. Avete letto bene: gli abiti stavolta saranno letteralmente pesati, con fascia di prezzo 50-30 euro. E' un progetto ormai affermato che arriva dalla Germania, nel segno della moda sostenibile: in pratica è un modello di business internazionale per rispondere all'emergenza ambientale legata all'industria del fashion, considerata tra le più inquinanti dell'economia contemporanea.



L'appuntamento è in programma dal 16 al 19 febbraio, per una vera e propria “kilo sale” in scena negli spazi di "Propaganda 3" in Via Solferino, info e prenotazioni a questo link . Sul piatto ci saranno accessori e abiti, alternative di capi diversi e suddivisi per tipologie, brand, anni, stili, forme, tessuti e colori e taglie dalla XXS alla Plus. Porte aperte dalle 10 alle 20.