Brescia: Second Hand d'Estate

Al parco Pescheto, nel quartiere Don bosco, arriva il Second Hand d'estate: una mattinata tutta dedicata all'usato e al riuso. Il parco ospiterà uno swap party - il classico baratto di vestiti - organizzato dai volontari di Poco Conto e i mercatini dell'usato di Cibo per tutti, Carmine Bimbo chiama Bimbo OdV, El Caracol, Mandacarù Brescia, Atelier Bebrel sartoria creativa, Oltre il Ponte e Niente di Nuovo. Ad allietare la giornata ci saranno laboratori creativi artistici, i prodotti dell'orto sociale Siamo Al Verde e giochi in legno di Ludobus Giochingiro.