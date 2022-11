Brescia: mercatino del riuso a Borgo Wuhrer

La seconda giornata della manifestazione denominata “Giornata del riuso” si svolgerà sabato 19 novembre a Borgo Wurher, in città. Privati, hobbisti e creativi espongono oggetti usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, oggetti rivisitati o trasformati per avere una seconda vita.

Il mercatino dell’usato come valorizzazione ai fini ecologici

È risaputo che per ogni oggetto che a noi non serve più c’è qualcuno che lo sta cercando quindi sarebbe buone pratica evitare lo spreco. Per questa ragione l’associazione Nonsolovinile propone lo svolgimento della “Giornata del riuso”. La giornata prevede l’allestimento di bancarelle che espongono oggetti di antiquariato, vintage, modernariato, seconda mano ma anche riuso creativo e artigianato. I prodotti esposti, passando di mano in mano, vengono riportati a nuova vita: mobili rigenerati, abbigliamento vintage che ritorna attuale, complementi d’arredo ed oggettistica. La “Giornata del riuso” si svolge periodicamente con un calendario provvisorio per l’anno 2022 che prevede oltre a sabato 19 novembre, giovedì 8 dicembre.