Brescia: Meglio Bio in Piazza

Domenica 26 febbraio, per l’undicesimo anno, il mondo del biologico si ripropone nel centro storico di Brescia con Meglio Bio in Piazza: la manifestazione ideata dall’associazione di produttori biologici La Buona Terra, organizzata con la collaborazione e con il patrocinio del Comune di Brescia. La manifestazione si terrà in largo Formentone (a lato di piazza della Loggia).

Meglio Bio in Piazza si ripresenta al pubblico, dalle 9.30 alle 19, con la consolidata formula del mercato, che punta ad offrire l’occasione di acquistare tipicità prevalentemente bresciane e lombarde rigorosamente biologiche, grazie alla presenza di un gruppo di circa una dozzina di espositori.

Le produzioni alimentari biologiche che si potranno acquistare: ortofrutta, formaggi vaccini e caprini delle valli bresciane, salumi, vini e olio extra vergine di oliva bresciano, pasta e cereali, miele, confetture e conserve di frutta e verdura, succhi di frutta, zafferano e prodotti allo zafferano, prodotti a base di mais, e altro ancora.

Non mancherà anche uno spazio dedicato ai prodotti non alimentari, realizzati con materia prima biologica o naturale e privi di tossicità per l’ambiente e per l’uomo: come l’abbigliamento e i prodotti cosmetici.

Come sempre, i visitatori potranno confrontarsi direttamente con i produttori, conoscere il loro lavoro, assaggiare i loro prodotti e, perché no, approfondire la propria conoscenza delle metodologie dell’agricoltura biologica come elemento essenziale di uno stile di vita ecocompatibile.

Ricordiamo che ogni settimana i consumatori possono continuare a far spesa di prodotti biologici bresciani al mercato settimanale dell’associazione La Buona Terra, aperto ogni sabato mattina a Brescia nel mercato dei produttori di Cascina Maggia (via della Maggia 3).