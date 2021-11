Brescia, Latteria Molloy: Fiera del Gin

"Lasciatevi trasportare dal sapore avvolgente del distillato trasparente, in tutte le sue composizioni e combinazioni con ingredienti unici e selezionati. Il weekend ideale per passare un momento di divertimento e serenità in totale sicurezza": queste le parole degli organizzatori della Fiera del Gin alla Latteria Molloy di Brescia, in programma dal 19 al 21 novembre. Accesso consentito solo ai possessori di Green Pass.

Per prenotare si può compilare questo semplice modulo online, oppure chiamare o scrivire su WhatsApp al 3479367391 – distilleriamolloy@gmail.com.