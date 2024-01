Sabato 27 gennaio, a partire dalle 9, a Brescia sono in arrivo decine e decine di bancarelle, per la tradizionale Fiera di Sant'Angela Merici. Tanti gli stand di artigiano, abbigliamento e specialità gastronomiche: saranno posizionati in via Gezio Calini e via Francesco Crispi, nel tratto compreso tra via Monti e Corso Magenta.