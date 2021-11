Domenica 21 novembre si svolgerà la tradizionale fiera di Cristo Re in via Trento, nel tratto compreso tra via dei Bagni e via Zadei. Verranno posizionate 40 bancarelle circa per la vendita di abbigliamento, prodotti alimentari, articoli di profumeria, bigiotteria e pelletteria, giocattoli, biancheria e accessori per la casa.