Brescia: Festival dell'Oriente

Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un continente sconfinato. Nei weekend del 18-19 e 25-26 febbraio, il Festival dell’Oriente torna a Brescia, presso il Brixia Forum.

Musiche, colori sgargianti ed atmosfere magiche accompagneranno i visitatori in un mondo ricco di emozioni, in cui tradizione e modernità si fondono in uno splendido connubio.

L’Oriente ed il suo immenso patrimonio artistico saranno fedelmente rappresentati da numerose danze tipiche, canti tradizionali ed esibizioni di folklore.

Un’occasione unica ed imperdibile per entrare in contatto con l’anima del mondo orientale e lasciarsi travolgere dalla sua energia, dalla sua bellezza e dal suo indiscutibile fascino.

Gli spettacoli si ripeteranno ogni giorno per tutta la durata del Festival dalle 10:30 alle 20.30.

Il programma definitivo degli spettacoli si troverà affisso ogni giorno nelle vicinanze dei rispettivi palchi all’interno dei padiglioni.