Brescia: Eos costumer day 2023

Tomorrow, Together è un evento speciale dedicato alle ultime novità tecnologiche per la digital enterprise, organizzato da Eos solutions in collaborazione con Microsoft in occasione dell'Eos Customer day 2023. Un appuntamento alla scoperta delle soluzioni più innovative in ambito AI, interazione Human to Machine e Digital Factory. Sul palco sfileranno le ultime tendenze della business application, da Business Central alle app di customer engagement. E in questa occasione sarà presentato per la prima volta al pubblico Eos Power Mes, sistema integrato per la digitalizzazione delle imprese, dalle PMI alle Digital Factory più complesse ed evolute, totalmente paperless e user friendly.



Top speaker sarà Alec Ross esperto di tecnologie e futuro - autore e imprenditore americano con origini abruzzesi -, già consigliere all'Innovazione alla Casa Bianca e attualmente docente alla Business School di Bologna. Oltre a lui saliranno sul palco i vertici di EOS Solutions per offrire al pubblico le dimostrazioni dei loro servizi e raccontare case history e buone prassi (dalla gestione delle risorse energetiche in tempi di guerra grazie all'IA, fino alla produzione di tecnologia con scarti e rifiuti) insieme a Microsoft Italia.