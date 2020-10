Brescia: Creattiva, la Fiera Nazionali delle Arti Manuali

Creattiva è la Fiera Nazionali delle Arti Manuali, nel quale più di 300 aziende incontrano migliaia di hobbiste appassionate di arti creative manuali.

Gli Espositori di Creattiva, che provengono da tutte le regioni d’Italia e anche dall’estero, promuovono le tecniche per dare forma alla creatività tramite centinaia di corsi e dimostrazioni; commercializzano inoltre tutti i prodotti necessari per la realizzazione di tantissime idee creative: schemi, kit e semilavorati la fanno da padroni!

I Visitatori, 70.000 nell’ultima edizione, partecipano attivamente ai corsi proposti in fiera e acquistano direttamente in loco il meglio di quel che offre il mercato. Una vetrina unica che in quattro giorni consente di scoprire le eccellenze del settore creativo in un ambiente accogliente, funzionale e organizzato con tanti servizi collaterali.

Le merceologie di riferimento di Creattiva sono:

Bigiotteria e perline – Carta – Ceramica – Colori e tempere – Cucito creativo – Decorazione – Découpage – Didattica finalizzata alla manipolazione dei materiali – Feltro – Filati – Lavorazione del legno – Lavori d’ago – Lana – Macchine per cucire – Miniature – Minuteria metallica – Oggettistica country – Paste modellabili – Patchwork – Pittura – Quilting – Ricamo e merletto – Saponi – Scrapbooking – Shabby – Stamping – Stencil – Tessuti – Vetro.

Creattiva si svolge tradizionalmente due volte all’anno a Bergamo: a Marzo l’edizione di Primavera e ad Ottobre l’edizione autunnale. La Primavera 2020 ha segnato uno stop forzato, Creattiva Bergamo ha dovuto annullare il proprio appuntamento a causa della pandemia, la Fiera di Bergamo è stata scelta per ospitare un presidio medico temporaneo, che resterà in opera in standby per tutto il 2020. Uno stop forzato quindi, che trasformiano in un’opportunità per rinsaldare lo storico legame di Bergamo con Brescia, infatti l’edizione autunnale si volgerà a Brescia dal 1 al 4 ottobre 2020, una “prima” che anticipa anche una serie di iniziative che connoteranno i prossimi 3 anni, infatti Bergamo e Brescia saranno congiunte nel 2023, ovvero saranno insieme le capitali nazionali della cultura.