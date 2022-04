Brescia: Cosmodonna 2022

Cosmodonna, la fiera tutta dedicata alle donne, arriva all'Area Fiera di Brescia da venerdì 8 a lunedì 11 aprile. Si tratta della prima e unica manifestazione consumer in Italia con 8 aree tematiche dedicate al mondo femminile, per coinvolgere a 360° le visitatrici in un’esperienza unica dove sarà possibile imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di prodotti servizi e sollecitazioni sensoriali.

Rappresenta un’occasione esclusiva per conoscere le novità del settore femminile, partecipare a eventi e incontri, scoprire nuovi prodotti introvabili e preziosi. Cosmodonna è un viaggio ideale in un immenso contenitore pieno di sorprese dove sarà possibile imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di offerte, prodotti, servizi e sollecitazioni sensoriali.

Quali stand saranno presenti?

I principali brand ed esclusivi produttori artigianali dei settori al femminile e le più importanti categorie nazionali ed internazionali saranno presenti a Cosmodonna per dare vita a un concept innovativo e ampio, in grado di offrire un’esperienza a 360°, che sappia coinvolgere concettualmente e fisicamente ogni visitatrice: dalla crema al veleno di vipera – assoluta novità nel campo cosmetico – al sapone naturale – un ritorno al passato che profuma di primavera –; dai tutorial sui trucchi e sullo stile ai corsi di yoga rilassanti o ai vivaci e dinamici corsi di difesa personale per il tempo libero; dalla borsetta griffata agli accessori home-made, ai tessuti pregiati e lavorati a mano in fatto di accessori e moda; dai profumi per la casa alla decorazione delle pareti fino alla creazione di suggestivi angoli a tema per il segmento creatività; dalle creme 100% naturali per le neomamme fino a nuovi prodotti per il mondo mamma.

Cosmodonna è una concentrazione di proposte e novità assolute, con in comune la perfezione e la suprema qualità. Cosmodonna è la fiera dove sono presenti stand con prodotti d’eccellenza che coinvolgeranno il visitatore in un percorso sensoriale e avvincente.