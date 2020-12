Brescia: Fiera Cosmodonna

Cosmodonna è la prima e unica fiera in Italia consumer interamente dedicata al mondo della donna. Rappresenta un’occasione esclusiva per conoscere le novità del settore femminile, partecipare a eventi e incontri, scoprire nuovi prodotti introvabili e preziosi.

Cosmodonna è un viaggio ideale in un immenso contenitore pieno di sorprese dove sarà possibile imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di offerte, prodotti, servizi e sollecitazioni sensoriali.

8 aree tematiche: cosmetica e cosmeceutica, abbigliamento, creatività, accessori moda, tempo libero, oggettistica e professionisti coinvolgeranno il visitatore in un percorso avvincente. 300 espositori e 130 eventi in programma nei 4 giorni di fiera suddivisi tra laboratori, sfilate, work shop, conferenze e contest.