Brescia: robot & scienza al Cfp Zanardelli

Dopo due anni di fermo torna l’evento più robotico e scientifico di Brescia. Quella del 2022 è la VI edizione, ed è in programma per sabato 22 ottobre 2022 sempre nella storica sede del Cfp Zanardelli grazie alla collaborazione consolidata negli anni.



A partire dalle ore 14, e fino alle ore 18, le aule della scuola si trasformano in postazioni di laboratori e attività creative, o meglio attività Steam, per avvicinare i più giovani alla robotica, al coding e alle materie scientifiche.



Mondi virtuali, robot, videogiochi ed effetti speciali attirano, divertono e generano molto stupore ed interesse, ma troppo spesso i più giovani ne sono solo fruitori passivi. Durante le giornate di Robot&Scienza conquistano Brescia i ragazzi vengono accompagnati a scoprire i retroscena della tecnologia che li circonda per diventare utilizzatori attivi, critici e consapevoli.



La collaborazione tra importanti realtà cittadine ha permesso, nel susseguirsi delle diverse edizioni, di presentare le attività Steam (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) nella loro forma più divertente e giocosa, quindi per tutti!



L’evento però non è solo per bambini o ragazzi. Per avvicinare le diverse generazioni e facilitare l’inserimento delle tematiche Steam a scuola sono in programma diverse attività per gli insegnanti.



Gallery

E’ possibile accedere all’evento solo a seguito di prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite (da mostrare all’ingresso). Tutti i dettagli sul sito web: https://dreampuzzle.net/robot-e-scienza-conquistano-brescia/