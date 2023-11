Breno: mercatini di Natale

Arriva il Natale e non possono mancare i mercatini in piazza Generale Pietro Ronchi. Nella splendida cornice di Breno, sabato 16 e domenica 17 dicembre, due giorni di festa. Ci saranno tante bancarelle e moltissime iniziative sia per grandi che per piccini. Musica dal vivo e street food; giostre e trenino tra piazze, castelli, ville e arabeschi; visite guidate al castello e al santuario di Minerva ed esplorazione del bunker; laboratori per più piccoli e gli spettacoli dei giocolieri.

Per l’esplorazione del Bunker sotterraneo, la visita guidata al Castello e al Santuario di Minerva e i laboratori creativi con Babbo Natale è richiesto un contributo di partecipazione. per info e prenotazioni scrivere a info@xtremeadventure.it oppure contattare via wapp al 335487010.