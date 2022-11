Breno: fiabe, canti e mercatini sotto il castello

Arriva il Natale e non possono mancare i mercatini, come le giostre e i laboratori per i bambini. Nell'incantevole cornice di Breno due giorni di festa, il 3 e 4 dicembre, per far vivere ai bimbi tutta la magia dell’atmosfera natalizia e per far trascorrere alle famiglie una piacevole giornata all’aperto.

Ci saranno le bancarelle con i prodotti tipici della Val Camonica e manufatti artigianali. Ma non solo: in programma ci sono concerti, giostre e visite guidate al bunker sotterraneo, al castello e al santuario di Minerva. E, ancora: esposizioni di presepi, esibizioni di giocolieri e artisti di strada, marionette e laboratori per bambini.

La manifestazione - organizzata dal Comune di Breno e dalla Pro Loco - si svolgerà nelle principali piazze della cittadina camuna: piazza Generale Ronchi, Piazza Sant’Antonio e Piazza del Comune. Sabato 3 Dicembre dalle 14 e Domenica 4 Dicembre dalle 10. Da Brescia è possibile raggiungere Breno in treno: la stazione dista 5 minuti dal punto di ritrovo.