Breno: laboratori creativi con Babbo Natale

Laboratori creativi con Babbo Natale in abbinata ai mercatini di Natale 16/17 dicembre - Breno (BS). Giornate dedicate al Natale con i mercatini nella bellissima cornice della piazza sottostante il castello dove sia adulti che principalmente i bambini potranno vivere svariate esperienze.



I laboratori si terranno in compagnia di Babbo Natale nella piazza all'interno di una tensostruttura. Saranno attivi 3 laboratori creativi a tema Natale:

Creare Acchiappasogni

Creare addobbi e pupazzi

Creare alberelli

Orari

sabato 16 dicembre dalle 14.00 alle 19.00

domenica 17 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00



Quota di partecipazione laboratori per raccolta fondi associazione: Bambini/ragazzi10 € tre laboratori (si versa in loco), Per partecipare scrivere via wapp al 335487010 o via mail a info@xtremeadventure.it per confermare la presenza!



Durante la giornata, gli adulti e anche i bambini potranno partecipare a:

- Breno Sotterranea - Esplorazione "il Bunker Nascosto"

- Visita Guidata al Castello di Breno, storia, misteri e leggende

- Visita Guidata al Santuario di Minerva, il mito della Dea.

È richiesto un contributo di partecipazione, per info e prenotazioni scrivere a info@xtremeadventure.it oppure contattare via wapp al 335487010