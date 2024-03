In Piazza Generale Ronchi, domenica 24 marzo torna a Breno la "Féra de la spongada". Il tipico dolce brenese aspetta centinaia di golosi per trascorrere una giornata di festa in compagnia. Sono aperte anche le iscrizioni per il concorso "Spongada d’oro de bré". Nella locandina sotto il programma completo: