Bienno: Mercatini di Natale

Tra i bellissimi vicoli di Bienno, centro camuno incluso ne "I borghi più belli d'Italia", fremono i preparativi per trascorrere le festività in grande stile con l'evento "Natale nel Borgo". L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, e nelle domeniche dell'11 e 18 dicembre è in programma il tradizionale mercatino (dalle ore 10 alle 18), con decine e decine di bancarelle in una magica atmosfera natalizia, tra il suono delle campane e delle zampogne, lo scoppiettare delle caldarroste sui grandi bracieri e le grida di gioia dei bimbi sui cavalli al trotto.