Bagnolo Mella: mercatini di Natale

Già domenica 27 novembre la comunità bagnolese comincerà a respirare la magica atmosfera della festa più bella dell’anno con l’edizione 2022 dei Mercatini di Natale, un’iniziativa che in questi anni ha assunto un significato del tutto particolare e che viene presentata ancora una volta dall’assessorato al commercio dello locale Amministrazione Comunale in collaborazione con i commercianti della piazza principale della cittadina bassaiola.

I mercatini di Natale saranno aperti dalle 9.30 sino alle 20 e coinvolgeranno direttamente il centro storico, animando piazza IV novembre, piazza Garibaldi e via Matteotti in modo specifico. Saranno presenti oltre 90 stand e l’intensa giornata proporrà un ricco programma di iniziative e di eventi che coinvolgeranno in primis le associazioni e le attività del territorio. Nell’occasione ci sarà anche l’apertura straordinaria dei negozi e delle attività commerciali bagnolesi. In estrema sintesi, tante proposte per divertire e interessare persone di tutte le età, con un occhio di riguardo per le famiglie e i più piccoli, che da sempre vengono affascinati in modo particolare dalla magica atmosfera del Natale.

In effetti sono diverse le “chicche” che hanno in serbo i mercatini bagnolesi per offrire un programma in grado di distinguersi. A tal proposito, pur senza entrare nel dettaglio delle sorprese che arricchiranno la giornata, è doveroso sottolineare appuntamenti sempre molto sentiti come l’esibizione per le vie della cittadina della Banda Filarmonica di Bagnolo, che inizierà il suo lungo tour alle 16, ma non meno interessante, soprattutto per i golosi, si preannuncia la castagnata che nel pomeriggio verrà organizzata dalla sezione locale dell’Avis. Rimanendo poi in tema di associazioni del territorio saranno presenti con un apposito stand per incontrare la comunità realtà molto importanti come Bagnolo Soccorso, la Protezione Civile Comunale di Bagnolo Mella, il gruppo locale degli Alpini e l’associazione “Amici Santa del Gazzo” (che punta a recuperare l’antica chiesetta che si trova in mezzo alla campagna in uno stato di evidente degrado).

I bambini potranno contare su un intrattenimento pensato appositamente per loro e presentato dall’associazione culturale Olé, dalla Fondazione Asile Infantile Fasani e dall’Associazione genitori di Bagnolo. Nel nutrito programma che andrà in scena domenica 27 a Bagnolo, tra le altre cose, c’è spazio anche per l’arte. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 20, “L’altra arte” presenterà infatti “Il messaggio del Natale”, un allestimento personalizzato della galleria che metterà in particolare evidenza l’esibizione del bodypainter Nicola Loda, in una delle proposte più originali ed interessanti del sodalizio culturale bagnolese.