Bagnolo Mella: Mercatini di Natale

Domenica 28 novembre a Bagnolo Mella sarà una giornata davvero speciale. Nella prima domenica di Avvento (non a caso) torneranno i “Mercatini di Natale”, una proposta che riparte dopo l’anno di sosta forzata per l’emergenza sanitaria e che vede in cabina di regia l’assessorato al commercio e alle attività produttive dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Pietro Sturla. Un febbrile lavoro organizzativo che ha coinvolto diverse realtà del territorio per quella che vuole essere innanzitutto una festa ed un’occasione di ritrovo per l’intera comunità.

Proprio lo spirito che viene spiegato dallo stesso sindaco Pietro Sturla e dall’assessore al commercio e alle attività produttive Carla Olivari: “Pur dovendo fare i conti con la necessità di continuare a mantenere i comportamenti necessari per tutelare la sicurezza in questo periodo di perdurante emergenza sanitaria (obbligo di green pass e di indossare la mascherina – ndr) – è la spiegazione dei due amministratori – abbiamo voluto dare vita a questa iniziativa che riveste un significato ben preciso. Da una parte, infatti, l’idea è quella di offrire ai bagnolesi l’occasione per tornare ad incontrarsi e a socializzare proprio nel momento in cui si comincia a guardare alle feste natalizie sempre più vicine.

Uno scambio di auguri “in presenza” che mira a porre in primo piano l’aspetto umano che le chiusure dei mesi scorsi hanno fatto venir meno. Dall’altra c’è la precisa intenzione di offrire al settore del commercio e delle attività produttive del nostro territorio una buona opportunità per mettersi in bella evidenza e per richiamare l’attenzione generale. Dopo tutte le difficoltà che si sono succedute dall’inizio della pandemia, si vuole trasmettere un segnale di vitalità e di qualità di un settore così importante non solo per l’intera di Bagnolo, ma, in modo specifico, pure per tante famiglie della nostra cittadina.

I commercianti bagnolesi sono molto attivi ed hanno grande voglia di fare. Era giusto farlo sapere e cercare di coinvolgere il maggior numero possibile di persone. È con questi propositi che domenica 28 novembre invitiamo a partecipare ai “Mercatini di Natale” non solo tutti i nostri concittadini, ma anche tante persone dai paesi vicini. Certamente potranno divertirsi e scoprire qualcosa di bello a Bagnolo”. Proprio per confermare queste intenzioni, il programma dei mercatini (sottotitolo “Aspettando la magia del Natale a Bagnolo Mella”) si preannuncia fin d’ora estremamente vario ed interessante. Una lunga ed intensa giornata, all’insegna di diverse sorprese (da non “bruciare” anzitempo come richiesto espressamente dagli organizzatori), che si aprirà alle 9.30 e proseguirà sino alle 20, animando e “colorando” il cuore di Bagnolo.

In effetti i mercatini saranno collocati in pieno centro e “invaderanno” festosamente piazza IV novembre e piazza Garibaldi, via Matteotti e via Circonvallazione. Per quel che riguarda le proposte già “comunicabili”, saranno presenti 70 stand, che saranno affiancati da iniziative ed eventi di intrattenimento. Tra questi meritano di essere segnalate le esibizioni della Filarmonica Bagnolese e del coro gospel (con la presenza del “Gospel Time Choir” che interverrà alle 15 e alle 17.30), ma un occhio di riguardo sarà riservato ai più piccoli. In questo senso Babbo Natale girerà per tutta la giornata per le vie di Bagnolo, mentre l’associazione “Olé” presenterà animazione per bambini. Sempre nel pomeriggio la sezione bagnolese dell’Avis proporrà la castagnata, che sarà seguita, a partire dalle 18.30, dall’aperitivo nei bar del centro. Tutto questo e tanto altro ancora (che deve rimanere top secret) per una bella domenica da trascorrere nel centro di Bagnolo, magari insieme alla propria famiglia e agli amici, per “aprire la porta” (e l’anima) alle feste di Natale che cominciano a farsi davvero vicine.