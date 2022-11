Arco: Mercatini di Natale

Indirizzo non disponibile

Sabato 19 novembre, nell'Alto Garda iniziano i Mercatini di Natale di Arco, evento caratterizzato da un susseguirsi di iniziative che racchiudono lo spirito gioioso delle festività di fine anno.

Per i più piccoli, e non solo, ci sarà anche l’angolo della fattoria, un ambiente nel quale scoprire gli animali della tradizione. In una stalla trovano dimora cavalli, mucche, asini, maiali, conigli, oche, anatre, caprette e tanti altri piccoli amici.

Saranno poi in programma spettacoli con gli artisti di strada e incantevoli rievocazioni degli "Antichi Mestieri di Una Volta", lavori manuali oggi quasi del tutto cessati e scomparsi, ma che hanno permesso alle generazioni passate di vivere e sopravvivere.

Dal 3 all’8 gennaio, per il gran finale, i mercatini di Natale vivranno l'elettrizzante emozione del Black Christmas: sei giorni di folli sconti per accaparrarsi le ultimissime occasioni in vendita nelle casette di legno.