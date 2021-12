Da sabato 4 dicembre a venerdì 24 dicembre in centro storico a Iseo è in programma “Iseo Aspetta il Natale”: mercatini, musica e animazione per famiglie e bambini di tutte le età.

I sabati e le domeniche di dicembre vedranno l’allestimento di mercatini natalizi per le vie del centro e, nelle ore pomeridiane, animazione e intrattenimento musicale.

Mercoledì 8 e giovedì 23 dicembre un trenino turistico scorrazzerà per le vie del paese.

Apri la locandina per il programma completo.