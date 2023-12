Malcesine è pronta ad accogliere migliaia di visitatori in un abbraccio di festa con una magica vista sul lago di Garda d’inverno. Domenica 31 dicembre, la giornata inizierà la mattina alle 11 a Palazzo dei Capitani con Scalando, tradizionale concerto di fine anno ad entrata libera. Si esibiranno il soprano Somi Kim (vincitore concorso lirico internazionale “Maria Labia Prize” 2023), il mezzosoprano Ida Maria Turri, al pianoforte Stefano Romani. A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Albergatori Malcesine, seguirà un rinfresco.

Appuntamento poi alle 22 in Piazza Statuto con la Festa di Capodanno: dj set e musica live all’aperto con i Malumida. Imperdibili i fuochi di mezzanotte dalla torre del castello. Le iniziative di augurio di un felice anno proseguiranno anche il 1 gennaio 2024 con il Concerto di Capodanno (Palazzo dei Capitani, ore 15:30, ingresso libero), recital pianistico con Stefano Romani. Seguirà visita guidata delle sale nobili del palazzo.

I primi giorni del 2024 a Malcesine

Una volta approdati nel 2024, Malcesine propone, venerdì 5 gennaio ore 15:30 a Palazzo dei Capitani, il "Concerto del Tè. Musiche di Bach, Haydn, Chopin". Al pianoforte Elisa Sala, musica e degustazioni di tè ad entrata libera. Tante iniziative in programma per sabato 6 gennaio già dalle 12 per la Festa della Befana in Piazza Statuto, con gastronomia e torneo di Trisac. Sempre la piazza centrale vedrà, alle 18, il Brusa la Vecia a cura dell’associazione “La Compagnia de la Carbonèra”.