Monticelli Brusati: escursione “Risvegli di primavera fra boschi e cascatelle”

Escursione alla scoperta del bosco nell’area del "Sentiero delle cascate" con attività naturalistiche.



L’escursione avrà inizio dal parcheggio a monte dell’Antica Trattoria Gaina (300 m ca.) verso alle ore 9,00, con una durata complessiva di circa 4 ore comprese le soste per interventi divulgativi, e ci porterà a percorrere i boschi della valletta percorsa dal “Sentiero delle Cascate” di Monticelli Brusati, lungo un percorso per sentiero inizialmente pianeggiante e poi in salita, con interventi divulgativi su temi legati all’ambiente naturale attraversato. L’itinerario NON percorrerà il sentiero attrezzato delle cascate, ma il sentiero e la carrareccia che corrono intorno ad esso.



Quota di partecipazione: 15 € adulti e ragazzi > 14 anni – 10 € bambini 8-14 anni



La quota comprende: accompagnamento escursionistico e divulgativo con Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E. con copertura assicurativa RCT e le attività naturalistiche proposte.



Prenotazione obbligatoria entro venerdì 28 maggio 2021 con compilazione modulo di iscrizione PDF qui (in cui sono indicate in dettaglio tutte le informazioni):

https://www.emozionenatura.it/pdf/Adesione-Escursione-Monticelli.pdf



o con iscrizione online in questa pagina (il modulo in PDF va comunque stampato e firmato): https://www.emozionenatura.it/lnp/iscrizione-escursione.htm



Per qualsiasi informazione contattare:

Roberto Ciri – Guida Ambientale Escursionistica (titolato Aigae n. tessera LO601) 328/3874163 – info@emozionenatura.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...