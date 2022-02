Lago d'Iseo: escursione "In cima alla Corna Trentapassi"

Sabato 26 febbraio, sul lago d'Iseo è in programma l'escursione "In cima alla Corna Trentapassi". Si tratta di una camminata ad anello che porterà dalle rive del Sebino fino in vetta alla Corna Trentapassi, per ammirare splendidi panorami sul lago e Montisola.

"Saliremo lungo il versante nord passando dalla località di Plagne e dalla Forcella Coloreto – scrivono gli organizzatori –. Giungeremo poi in cima, dove pranzeremo al sacco godendoci il bellissimo panorama prima di scendere verso Vello, percorrendo il versante sud, dove ammireremo la famose Piramidi di Zone, curiose formazioni calcaree create nel corso dei millenni dall'acqua piovana e dalle nevi. Concluderemo la camminata percorrendo un tratto della pista ciclabile panoramica tra Vello e Toline. Questa gita è adatta a persone abituate ad andare in montagna".

Informazioni tecniche: