Connessioni Capitali: Elodea e John Qualcosa live @ We Love Castello

Associazione Festa della Musica Brescia nell’ambito della programmazione di “We Love Castello” presenta:

Giovedi 15 Luglio 2021

Dalle ore 21.00

Presso Castello di Brescia

Bs/Bg – Connessioni Capitali



E’ il settimo appuntamento di una serie di 16 eventi, con “BS-BG Connessioni Capitali”, appuntamento in cui ogni giovedì saliranno sul palco in Castello una realtà musicale Bresciana e una Bergamasca. Questa connessione in ambito musicale fra Brescia e Bergamo vuole essere un primo significativo segnale in vista del 2023 quando le due città saranno insieme capitale della cultura italiana



Settimo appuntamento con:

ELODEA (BS)

JOHN QUALCOSA (BG)

ingresso libero

prenota il tuo posto con WhatsApp al 3517718593



Elodea è una cantante professionista e corista bresciana, dal 2005 collabora con diverse cover band del nord Italia, come voce femminile, eventi privati e locali in duo, trio e band e bigband.

nel 2007 ha fatto parte della band di Michael Bolton per il concerto di Natale in piazza Duomo a Milano. Inizia il suo percorso di cantautrice nel 2009, ha all'attivo 4 album, “La regola (2011)”, “Non mi arrendo mai (2013)”, “Ricordi (2016)”, “Confluenze (2018)” e diversi singoli in italiano e nume-rose collaborazioni per produzioni di brani “Dance”. dal 2019 è con la CDF RECORDS e pubblica il singolo " e dimmi cosa succede", e "stand by" nel 2020. Ha vinto il quarto Festival della musica italiana di New York nel 2011, trasmesso in tutto il mondo su Rai International. Finalista di Sanremo Social nel 2012 con il brano "Solo per gioco";

Ha aperto i concerti di Arisa nel 2012 (Millemiglia - Bs) e di Micheal Bolton 2013 (Barletta e Napoli), Nel 2016 intraprende una serie di concerti in Australia e i primi di aprile del 2017 a Los Angeles, ri-tira un premio legato alla pubblicazione del disco “Ricordi”. Nel 2018 esce il suo quarto al-bum “Confluenze”, un lavoro che la vede collaborare, anche come autrice, con i più importanti can-tautori bresciani, Riccardo Maffoni, Omar Pedrini, Alessandro Ducoli, Charlie Cinelli.

I John Qualcosa sono un duo donna/uomo. AmbraMarie lei, Raffaele D’Abrusco lui. Si formano nel 2011, ma rimangono nella loro stanza per un po’. Inizialmente il divertimento stava nello scrivere un pezzo, registrarlo con dei “mezzi di fortuna”, realizzare personalmente un videoclip e buttarlo in rete. Nient’altro, ma era già Qualcosa da cui partire. Un low profile non voluto, ma dovuto, un po’ come quando cucini con quello che rimane nel frigo; però per loro il sapore era comunque buono, perché “sapeva di casa”. Parallelamente ai loro altri progetti musicali, durante gli anni continuano a rifugiarsi nei John Qualcosa, ogni volta aggiungendo qualche ingrediente in più fino ad arrivare alla decisione di racchiudere tutto nel loro primo disco “Sopravvivere agli amanti”. Prima però bisognava uscire dalla stanza e vedere come si stava fuori: infatti nel 2018 i John Qualcosa fanno il loro primo tour, collezionando un po’ di date tra il nord e il centro Italia, fino ad arrivare sul palco del Collisioni Festival (Barolo) nell’agosto del 2019. Il 15 aprile 2020 vedrà la pubblicazione del loro album d’esordio “Sopravvivere agli amanti”, il cui titolo è un omaggio a “Only lovers left alive” di Jim Jarmusch. L’album, totalmente prodotto dai John Qualcosa insieme alla collaborazione di Mattia Degli Agosti (Illegal Studios) e Alex Carnevali (Bruce Recording Studio), vanta la partecipazione di Filippo Cornaglia (Niccolò Fabi, Bianco, Andrea Laszlo De Simone) nelle batterie e percussioni.

