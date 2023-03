All'Elnòs di Roncadelle arriva la moda degli Swap Party

La moda degli Swap party nata a Manhattan, culla delle migliori tendenze, conquista Roncadelle. ELNÒS Shopping, in collaborazione con Rete CAUTO e il suo negozio dell’usato Spigo, sabato 25 marzo organizza uno Swap party ispirato dal concetto di moda sostenibile che risponde alle esigenze di chi vuole creare un armadio etico rispettoso dell’ambiente. Chi partecipa potrà quindi dare nuova vita al proprio guardaroba e allo stesso tempo fare nuove conoscenze.

Durante gli Swap party le persone raccolgono abiti che non indossano più, ma che non vogliono lasciare inutilizzati nell’armadio e danno vita a uno scambio di vestiti all’insegna del decluttering e del riuso. Due gli appuntamenti previsti da ELNÒS Shopping nella giornata di sabato 25 marzo: la mattina dalle 10.00 alle 13.00, con consegna dei capi tra le 10.00 e le 11.00 e momento di scambio tra le 11.00 e le 13.00; il pomeriggio tra le 15.30 e le 18.30, con consegna dei capi tra le 15.30 e le 16.30 e momento di scambio tra le 16.30 e le 18.30.

I partecipanti potranno portare capi d’abbigliamento, accessori, borse e calzature per uomo e donna presso il T-Hub (al primo piano). I vestiti dovranno essere in ottimo stato, mentre intimo e costumi da bagno dovranno essere nuovi, corredati da etichetta e mai indossati. Per ogni articolo lasciato, le persone riceveranno un gettone da utilizzare per lo scambio e ottenere un altro capo o un accessorio. Gli articoli rimasti saranno donati per il progetto di economia circolare dei negozi dell’usato di Rete CAUTO.

Durante gli Swap party sarà presente Valeria Fontana, consulente di Armocromia, che darà consigli su misura ai presenti e che, dalle 14.30 alle 15.30, terrà un intervento ad hoc per aiutare le persone a capire quali colori donano loro di più partendo dall’analisi dei toni e sottotoni della pelle, degli occhi e dei capelli. In questo modo sarà possibile identificare la propria palette di colori per fare uno shopping consapevole, scegliendo abiti, accessori e make-up in armonia con il proprio aspetto. L’incontro è gratuito, con una disponibilità limitata di posti: per partecipare è necessario effettuare una prenotazione sul sito Eventbrite entro le 12.00 del 24 marzo.

È possibile consultare qui il regolamento completo dell’iniziativa.