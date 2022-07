Travagliato: serata latino americana all'Extivò con eventi single

Ci troveremo alle ore 20:00 presso l'Extivò.Ti aspetta una serata movimentata sei pronto/a? Si parte con un’apericena in compagnia per conoscere single nella tua città . Dopo aver socializzato inzierà la serata danzante. Cavalieri siete pronti ad invitare le vostre dame a ballare? La nostra animatrice Mariangela sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie! Sarete alternati uomo-donna durante l’apericena per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. Non perdere l’occasione di partecipare alla nostra serata tra single.



Evento confermato se

vi sarà un numero minimo di 12 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum. Fascia di età: 40-55 anni



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 27€ (12€ in caparra per riservare il posto + saldo menu 15€ sul posto)



Quota senza Vip-card donna: 25€ (10€ in caparra per riservare il posto +saldo menu 15€ sul posto)



Titolari Vip-card: 22€ (7 € in caparra per riservare il posto + saldo menu 15€ sul posto)