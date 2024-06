Sylvie Lubamba al Sestino Beach di Desenzano

Sylvie Lubamba special guest al Sestino Beach di Desenzano del Garda: appuntamento venerdì 14 giugno – dalle 21 alle 3, per info e prenotazioni 329 247 2452 – nell'unico e solo Salotto del lago, gestito da Puccio Gallo, Yudi Bueno e Jerry Calà. Come da tradizione, sarà dinner show: cena, spettacolo, musica dal vivo, dj set. Per l'occasione Sylvie Lubamba presenterà il suo libro “Lubamba. La mia libertà oltre lo sbaglio e le sbarre”, edito da Pathos Edizioni e con prefazione di Michele Cucuzza: un racconto lucido e senza fronzoli del percorso di vita della showgirl classe 1972, con tutti i lati migliori e peggiori, buoni e cattivi. La serata sarà condotta da Iris Conforti: al pianoforte Maurizio Danesi, in consolle Sandro Lavezzo Dj.

Chi è Sylvie Lubamba

Nata a Firenze da genitori congolesi, l'esordio nel mondo dello show business di Sylvie Lubamba risale al lontano 1992, quando venne eletta Miss Toscana e partecipò a Miss Italia, prima partecipante di colore nella storia della kermesse. Nel 1998 inizia la sua carriera in tv nel programma Guida al Campionato condotto da Alberto Brandi, su Italia 1: nel 2004 l'apice del successo in qualità di soubrette al fianco di Piero Chiambretti per la trasmissione Markette, in onda su La7. Esattamente 10 anni fa (era il 2014) venne arrestata per truffa e uso indebito di carte di credito: nel suo primo libro racconta di come “nella vita sia facile sbagliare, perdersi, pagarne il prezzo, vivere il carcere, ma anche conoscere Papa Francesco, cambiare e soprattutto ricominciare”.