Desenzano del Garda: riparte la stagione del Sestino Beach

Welcome back, Sestino Beach: riparte venerdì 11 marzo la nuova stagione del celebre “Salotto del lago”, il locale di Desenzano del Garda (in Via Agello a Rivoltella) gestito da Puccio Gallo, Yudi Bueno e Jerry Calà, che è anche direttore artistico.

Per il primo weekend – venerdì 11 e sabato 12 – doppio appuntamento con l'ormai tradizionale Dinner show, dalle 21 alle 3: per info e prenotazioni 329 2472452. “Da noi il divertimento comincia sempre a tavola, in sicurezza”, racconta Jerry Calà.

“E' il locale per chi cerca la mondanità di qualità”, aggiunge Puccio Gallo. Qualche anticipazione: da maggio aperto anche la domenica, dall'aperitivo a mezzanotte. E poi la grande stagione live: primo appuntamento venerdì 8 aprile con Riccardo Fogli.